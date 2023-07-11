Adana'da orman yangını
Adana’nın Karaisalı ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yangına havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.
Adana’nın Karaisalı ilçesinde Akgedik mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangını gören yurttaşlar durumu Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı.
MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına iki helikopter ve 2 uçakla havadan müdahale eden orman ekipleri, karadan da yangın söndürmek için çalışma başlattı.
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