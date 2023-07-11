Deprem nedeniyle güçlendirme yapılacaktı... Boğaziçi Üniversitesi, binayı boşaltmadı otel olarak kullanacak

Depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılacağı duyurulan 1. Kilyos Yurdu Ek Binanın yani Kilyos Otel’in kayyum yönetim tarafından boşaltılmayarak yaz döneminde otel olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Melisa Gülbaş Melisa Gülbaş
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Deprem nedeniyle güçlendirme yapılacaktı... Boğaziçi Üniversitesi, binayı boşaltmadı otel olarak kullanacak

Boğaziçi Üniversitesi, 2023-2024 akademik yılında kullanılacak öğrenci yurtları hakkında 2 Haziran Cuma günü duyuru yayınlamıştı. Üniversitenin kendi sitesinden yayımlanan duyuruda, 1. Kilyos Yurdu ve 1. Kilyos Yurdu Ek Bina olarak adlandırılan Kilyos Otel’de tedbir amaçlı güçlendirme çalışmaları yapılacağı belirtilmişti.

Ayrıca, 1986 ve 1987 yıllarında inşa edilen 2. Kuzey Yurt ve 1. Kuzey Yurdu binalarının da tedbir amaçlı boşaltılacağı duyurulmuştu. 

Yönetim, 16 Haziran 2023 tarihi itibariyle yurtlara öğrenci kabulünün yapılmayacağını da açıklamıştı.

Ancak depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılacağı duyurulan 1. Kilyos Yurdu Ek Binanın yani Kilyos Otel’in boşaltılmayarak yaz döneminde otel olarak kullanıldığı ortaya çıktı.

Boğaziçi Üniversitesi yönetimi, kolon, kiriş ve duvarları çatlaklarla dolu olan Kilyos Otel’den karot örnekleri almış ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle binaya güçlendirme çalışması yapılmasına karar vermişti.

Deprem nedeniyle güçlendirme yapılacaktı... Boğaziçi Üniversitesi, binayı boşaltmadı otel olarak kullanacak - Resim : 1

Ancak Kilyos Otel hala tahliye edilmedi. Binada öğrenciler, işçiler ve çalışanlar kalmaya devam ediyor.

Normalde öğrenci yurdu olarak kullanılan Kilyos Otel’de çalışan işçiler ve otelde kalmaya devam eden öğrenci ile çalışanlar güvenliklerinden endişe duyduklarını belirtiyor.

OTEL OLARAK KULLANMAYA ÇALIŞIYORLAR

Depreme dayanıksız olduğu için güçlendirme çalışması yapılıp kapatılması gereken bina için hala hiçbir önlem almayan yönetim ise, binayı boşaltılmayarak yaz dönemi için otel olarak faaliyete geçirmeye çalışıyor.

Deprem nedeniyle güçlendirme yapılacaktı... Boğaziçi Üniversitesi, binayı boşaltmadı otel olarak kullanacak - Resim : 2

Yönetim, çoğu odası dolu olan Kilyos Otel’e yeni öğrenciler almaya devam ediyor. Üniversite yönetiminin 14 Temmuz’a kadar öğrencilerin kalmasına izin verdiği daha sonra da otele çevireceği öğrenildi.

DÖRT İŞÇİ KİLYOS KAMPÜSE SÜRÜLMÜŞTÜ

16 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi’nin dört çalışanı sendikalı oldukları gerekçesiyle görev yerleri olan Hisar Kampüsü’nden Kilyos Kampüse sürülmüşlerdi.

İşçilerin görev yerlerinden çok uzakta olan Kilyos Kampüse sürülmesinin nedeni ise, sendikalı olmaları ve kayyum yönetimin istediği sözleşmeyi imzalamamaları.

Kaynak: Gerçek Gündem

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