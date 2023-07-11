Hakim ve savcıların oturduğu site yönetimine siviller seçilince olanlar oldu: Savcılar yeni yönetimi gözaltına aldırdı

İstanbul’un Başakşehir ilçesinde bulunan Ortaköy Sitesi'nde 7 Temmuz'da yönetici seçimleri yapıldı. Seçimler sonunda Zekeriya Bektaş, Mariye Sarıcı ve Nursel Polat yeni yönetici oldu.

Patronlar Dünyası’ndan Semih Demirhan’ın haberine göre, yönetici seçilen kişiler görevi devralmak için yönetim ofisine gittiklerinde karşılarında aralarında hakimlerin de bulunduğu eski yöneticileri buldular.

Eski ve yeni yöneticiler arasında tartışma çıkarken, yeni yöneticiler daha sonra ofisi kilitleyip evlerine dağıldı.

Yeni yöneticiler, evlerine gelen polislerin, "Yönetim ofisinin anahtarlarını verin yoksa gözaltına alınacaksınız" sözleri ile neye uğradıklarını şaşırdı.

Anahtarları vermeyeceklerini, kendilerinin yönetici olarak seçildiklerini söylemelerine rağmen polisleri ikna edemediler.

HAKİMLER ŞİKAYET ETTİ SAVCI GÖZALTINA ALDI

Çünkü, eski yönetici "hakimler" yeni yöneticileri savcılığa şikayet etmiş, savcı Tuncer Bingöl'de gözaltı kararı vermişti.

Yeni yöneticiler, gözaltına alınarak karakola götürüldü ancak ortada gözaltı gerekçesi yoktu.