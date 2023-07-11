Yurttaşlar sorunlarını iletsin diye numarasını paylaştı: İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban'a gelen talep şoke etti

Yurttaşların sorunlarını hızlı bir şekilde kendisine iletebilmesi için iletişim numarasını paylaşan İYİ Partili vekile gelen istek şoke etti. İYİ Partili Gürban'a mesaj atan kişi 'bayiden araba almak için tanıdık var mı?' diye sordu.

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Yurttaşlar sorunlarını iletsin diye numarasını paylaştı: İYİ Partili Mehmet Mustafa Gürban'a gelen talep şoke etti

İYİ Parti’den Gaziantep milletvekili olarak seçilen Mehmet Mustafa Gürban, telefon numarasını yurttaşlara vererek bir iletişim hattı oluşturdu.

Gürban, bu iletişim hattıyla yurttaşların sorunlarını kendisine kolayca iletebilmesini hedefliyordu. Gürban seçim propagandasında "Beni günün 24 saati her konuda arayabilirsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

Ancak bir yurttaş, Gürban’ı mention’layarak mesaj attığını ama Gaziantep vekilinden bir cevap alamadığını iddia etti. Bu mesaj daha sonra silinirken, Gürban bu mesajı yazan kişinin kendisine ‘bayiden araba almak için tanıdık var mı?’ diye sorduğunu söyleyerek şunları yazdı:

“Anlık iletişim hattımız olduğu ve sorunlarınızı bana anlık iletebildiğiniz bir imkan olduğu doğrudur. Bayiden araba almak için tanıdık var mi diye sormuşsunuz . Bu bir milletvekiline sorulacak soru değil,heralde yanlış yazdı yada sahte hesap galiba diye cevap vermedim ! Devletin işini ,halkın problemlerini bırakıp ;sizin alacaginiz araba icin bayi bayi gezmemi yada aramamı hayal etmediniz heralde ? Ama mesajın gerçek olduğunu üzülerek görüyorum ısrarlarınızdan.”

Kaynak: Gerçek Gündem

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