İzmir'de memurlardan zam protestosu: Patetes, soğan, limon ve simit sattılar

BASK’a bağlı Birlik Sağlık-Sen, Hekim-Sen, Anadolu Sağlık-Sen, Hürriyetçi Sağlık-Sen, Sağlık Hak-Sen, Bağımsız Sağlık-Sen üyesi memurlar, zamları protesto etmek için bugün İzmir’de bir günlük iş bırakma eylemi yaptı. Alsancak’taki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplanan memurlar, geçim şartları iyileştirilmediği takdirde ek iş yapmak zorunda kalacaklarını belirterek, açtıkları tezgahta simit, patates, soğan ve limon sattı.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞININ 29 BİN 400 TL OLMASI GEREKİYOR"

Protestocu memurlar adına yapılan basın açıklamasını Birlik Sağlık-Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, okudu. Memur maaşlarına yapılan zammın beklentileri karşılamaktan ve reel ekonomik gerçeklikten uzak olduğunu belirten Doğruyol, "Biz, memurlar olarak, en düşük memur maaşı olan 22 bin TL’yi kabul etmiyoruz. Zamlı maaşları almadan milletin sırtına yüklenen vergi yükünü kabul etmiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’nın seçimden önce vermiş olduğu sözlerden biri de en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşından az olmayacağıdır. Bu söz verildiğinde asgari ücret 8 bin 500 TL idi. Yani en düşük memur maaşı, asgari ücretin 2,58 katı olacaktı. Ancak bugün asgari ücret 11 bin 402 TL’dir. Söz verilen tarihe göre en düşük memur maaşının bugün 29 bin 400 TL olması gerekmektedir. Emekliliğe yansımayan zam, zam değildir. Kabul etmiyoruz" dedi.

"BU YANLIŞTAN DÖNÜLMELİ"

Memur maaşlarına ilişkin TBMM'de görüşülecek kanun teklifinin revize edilmesi gerektiğini dile getiren Doğruyol, şunları söyledi:

"Seyyanen verilen 8 bin 77 TL’lik artışın taban aylığa yapılmak yerine, ilave ek ödeme adı altında verilmesi ve emekli ikramiyesine ve maaşlarına yansıtılmayacak olması, görevdeyken alınan maaş ile emekli maaşları arasındaki uçurumu daha da büyütecektir. Memura yapılan tüm ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır. Memur maaş artışları yapılırken en düşük memur maaşının en düşük işçi maaşının altında olmayacağı sözü ne kadar acıdır değil mi? Elbette bunu söylerken işçi kardeşlerimizin aldığı maaşın çokluğunu ya da yaptıkları işi küçümsemiyoruz. Ancak genel itibarıyla üniversite mezunu olan, pek çoğunun ömrü okullarda geçmiş olan, yüksek lisans mezunu, doktor olan, profesör olan memur maaşında kriterin en düşük işçi maaşı olması, üzücü ve düşündürücüdür. İşçi maaşlarına yapılan artış Ocak 2023’ten itibaren geçerlidir ve bütün ödemeleri emekliliklerine de yansımaktadır. Temmuz itibarı ile 22 bin TL olacak olan en düşük dereceli memur maaşının yaklaşık yarısının emekli aylığı ve ikramiye hesabında dikkate alınmayacak olması, kaynağı belli olmayan cep harçlığı gibi verilmesi, olayın vahametini de ortaya koymaktadır. Birlik Sağlık-Sen olarak, bu kadar adaletsiz bir ücret sistemini kabul etmemiz mümkün değildir. TBMM’de bu yanlıştan dönülmelidir. Kanun teklifi TBMM’de revize edilerek en düşük dereceli memur maaşı, yoksulluk sınırı olan 33 bin 500 TL seviyelerine getirilmelidir."

"KÖPRÜNÜN ALTINDAN ÇOK SULAR AKTI"

"Memur maaş artışlarında en büyük sıkıntılarımızdan biri de maalesef inandırıcılığını yitirmiş olan TÜİK’in enflasyon verileridir" diyen Doğruyol, söyle konuştu:

"Enflasyon verilerini açıklayan resmi kurum TÜİK haziran ayı enflasyon rakamlarını yıllık yüzde 38,21 olarak açıklarken bağımsız bir araştırma grubunun yıllık yüzde 108,58 açıklamasını kim nasıl izah edebilir? Yıllık enflasyon oranının yüzde 38,21 olduğuna hükümet ve TÜİK yetkilileri inanıyor mu ki memur ya da vatandaş inansın. Enflasyon verileri konusunda TÜİK maalesef inandırıcılığını yitirmiştir. Memurlarımızın da yıllık enflasyonun yüzde 38,21 olduğuna inanıyor olmasını beklemek gülünçtür. Bir saatlik fazla mesai karşılığı hemşire 39 lira, hekim 58 lira, uzman hekim 68 lira alırken, öğretmenin ek ders ücreti 48,5 lira iken asgari ücretlimizin saat karşılığı 66,72 lira, kamuda çalışan güvenlik ve temizlik işçimizin bir saat karşılığının 144 TL olmasını hangi bakan, bürokrat, milletvekili izah edebilir? Ortalama ev kirasının 10 bin lira olduğu şu ortamda elbette işçilerimiz aldığı ücret de yeterli değildir. Ancak işçilerimizin memurumuzun iki katı, hatta bazı işçilerimizin memurlarımızın 3-4 katına kadar maaş aldığını şahit olmak, memurun gözden çıkarıldığını göstermektedir. Memura 22 bin liralık maaş vaadinde bulunulduğunda bir gram altın bin 267 TL idi, şu an bin 598 TL. Bir dolar 19,57 TL idi, bugün dolar 26,05 TL bir euro 21,50 TL idi, bugün 28,50 TL seviyelerinde. Yani 22 bin TL maaş sözünden bu yana, yaklaşık iki ayda köprünün altından çok sular aktı."

MEMURLARIN TALEPLERİNİ SIRALADI

Memurun taleplerini de aktaran Doğruyol, "TBMM görüşülecek olan memur maaşlarında, en düşük memur maaşı, yoksulluk sınırı olan 33 bin 500 TL seviyelerine getirilmelidir. Memur maaşlarında vergi oranları yüzde 15 ile sınırlandırılmalıdır. Mevcutta beş kalem olan memur maaşları tek kalem olmalı ve memura ödenen tüm ödemeler emekli ikramiye ve emekli maaşına yansıtılmalıdır. Memur maaşları, eşelmobil sistemine göre reel enflasyon ve huzur payı olarak ödenmelidir. Meslekler, unvanlar arasında bu kadar adaletsizlik varken paydaşlar ile bir araya gelip kökten çözüm yerine günü geçiştirmeye çalışmak doğru değildir" dedi.

Kaynak: ANKA