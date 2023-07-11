CHP'li Aysu Bankoğlu sel bölgesinde konuştu: Maddi kayıplar hızla karşılansın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Bartın'da yoğun yağış nedeniyle yaşanan su baskını ve taşkın sonrası Atılım Sanayi Sitesi'nde açıklamalarda bulundu.

'BİNE YAKIN İŞÇİ İŞSİZ KALABİLİR'

Atılım Sanayi Sitesinde ciddi maddi kayıpların olduğunu belirten CHP’li Bankoğlu, şunları söyledi:

“Yoğun yağış sonrası Bartın’da ne yazık ki benzer manzaralarla karşılaştık. Son yağışta çok şükür ki bir can kaybı yok ancak ciddi maddi kayıplar var. Özellikle Atılım Sanayi Sitesi’nde işverenlerin maddi kayıpları çok yüksek. Burada 1000’e yakın personel çalışıyor. Bartın’a 30 milyon lira bütçe ayrıldığı söyleniyor ama burada bulunan sadece birkaç esnafın maddi kaybı bu miktarda. Buradaki işletmelerin hayatına devam etmesi için acil kaynak aktarımı yapılması gerekiyor. Bu işletmelerin halihazırda devam işleri de şimdi durmuş vaziyette. İşverenler personellerin maaş primlerini nasıl ödeyeceğini düşünüyor. Eğer acil şekilde kaynak aktarımı yapılmazsa en azından işçi primleri ödenmezse burada işverenleri ve çalışanları çok zor günler bekliyor. Korkarım ki, yoğun işten çıkarma ve işletmelerin kapanmasıyla karşılaşabiliriz.”

'İNCELEMELER SEL YAŞANMADAN YAPMAK GEREK'

“Atılım Sanayi Sitesi’nde saya ve tekstil atölyeleri var. Bunların ayakta kalabilmesi için hasar tespitinin bir an önce yapılıp kaynak aktarımının aylar sonra değil, ivedilikle yapılması gerekiyor. Yağış sonrası AFAD, DSİ yetkililerinin buraya gelip incelemelerde bulunduğunu öğrendik. Tüm ekiplere emeği için teşekkür ediyoruz. Ancak karar alıcı ve uygulayıcı mercilerin taşkınlar sonrası buraya gelip geçmiş olsun dileklerini iletmesinden daha önemlisi buradaki zararın karşılanmasıdır. Nihai hedef, sel tehlikesine ve şu an yaşadığımızı risklere karşı kalıcı önlemlerin alınmasıdır. İklim değişikliği gerçekliğini kabul edip günümüz teknolojisiyle ne yapılması gerekiyorsa teknik çalışmaların artık tamamlanması lazım. Bu çalışmalar ve incelemeler sel yaşadıktan sonra değil, öncesinde yapılırsa faydalı olacaktır. Ödenek yetersizliği ve bütçe aktarılmaması gibi gerekçeleri kabul etmiyoruz.”

'GEÇMİŞ OLSUN DİYEREK KOLTUKLARIMIZDA OTURAMAYIZ'

Esnafımıza bir an önce somut teşvik ve destekler verilmelidir

“Atılım Sanayi Sitesi’nin önünden devam eden dere yatağının temizlenmesi ile ilgili DSİ’ye başvuruların yapıldığı, raporların tutulduğu ama sonuç alınamadığına dair duyumlarımız var. 2023 yılında ‘geçmiş olsun’ diyerek koltuklarımızda oturamayız. Teknoloji var, yaşanmışlıktan acı tecrübe var. Kaynak aktarımı ve doğru planlama ile bu felaketlerin önüne geçebiliriz. Yoksa mağdur olan hep vatandaşımız oluyor, esnafımız oluyor, çiftçimiz oluyor. Bu acı gerçekle her yağış sonrası defaatle yüzleşmek zorunda kalacağız. Şu an esnafa kısa sürede çözüm sunulmazsa faaliyet yapamayacak, işçi ücretleri, sigorta ödemeleri gibi talepler var. Çağrımızı yineliyoruz: Buradaki hasarların giderebilmesi için kaynak aktarımı çok hızlı olmalıdır. Ayrıca fatura, kredi erteleme, vergi indirimi veya kira yardımı gibi somut teşvik ve destekler sağlanmalıdır. Bu insanların lütfen sesini duyun. Biz bu durumun takipçisi olacağız.”

Kaynak: Gerçek Gündem