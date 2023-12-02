Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti!

Bir tekel bayisinde uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden 20 yaşındaki Batuhan Bayındır, Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Bayındır'ın ailesinin 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çektiği ortaya çıktı.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti!

Medyada günlerce konuşulan silahlı saldırıda ölen Batuhan Bayındır'ın ailesinin şikayetini geri çektiği öğrenildi. Davanın avukatı Kerim Bahadır Şeker, "3 milyon TL, ölen Bayındır'ın aile yakınlarına verilmiş" dedi.

Aynı saldırıda ölen Yunus Emre Erzen’in avukatı Kerim Bahadır Şeker, "Ölen Batuhan Bayındır'ın aile yakınlarına 3 milyon lira verilmiş." dedi ve para hesaplarına geçtikten sonra şikayetten vazgeçtiklerini belirtti.

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TV100’den Rojda Altıntaş’a konuşan avukat Kerim Bahadır Şeker, “3 milyon liranın üzerine iki ev, bir kamyonet ve bir araba da olduğu belirtiliyor” dedi.

Avukat Şeker, kan parasının Erzen ailesine de teklif edildiği söyledi.

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NE OLMUŞTU?

29 Temmuz gecesi saat 00.15 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki tekel bayine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen şüpheliler araçla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen ve Yusuf Erzen'nin bulunduğu tekel bayisine geldi.

Tekel bayisindeki üç kişiyi tehdit etmeye başlayan saldırganlar, önce işkence yapmaya başladı ardından yanlarında getirdikleri silahlarla Batuhan Bayındır, Yunus Emre Erzen, Yusuf Erzen'e kurşun yağdırıp kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Batuhan Bayındır ile Yunus Emre Erzen'nin öldüğü Yusuf Erzen'nin ise yaralandığını belirlendi. Ağır yaralanan Erzen, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından kaçan saldırganları yakalamak için inceleme başlattı. Aynı tekel bayisine iki ay önce de benzer bir silahlı saldırı yapıldığı ancak ölü ve yaralanın olmadığı öğrenildi.

Türkiye günlerce bu olayı konuşmuştu: Tekel bayisinde öldürülen Batuhan'ın ailesi 3 milyon lira karşılığında şikayetini geri çekti! - Resim : 5

ÖZGÜR AYBAŞ GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞTI

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş'ın paylaştığı görüntüye göre, üç kişi iş yerindeyken dört kişi içeri giriyor. Yeşil tişörtlü saldırgan ile bayi çalışanı arasında tartışma çıkıyor.

Saldırganlardan birinin "Babanı çağır konuşalım" dediği duyuluyor. İş yeri çalışanı ise “Şimdi böyle niye geldiniz, bana bir söyleyin” diye yanıt veriyor. Saldırganlardan biri ise “Sen bilmiyor musun?” diyor.

Yeşil tişörtlü saldırganın bayi çalışanının omzunu sıkmasının ardından arbede başlıyor. Yeşil tişörtlü saldırgan, kasa duran işyeri çalışanını sıkıştırıp tehdit ederek dövüyor. Araya diğer saldırganlar giriyor, çalışanın kafasında şişeler kırarak işkence ediyor.

Arbede sırasında bayi çalışanı ise kasada bulunan silahı alarak yeşil tişörtlü saldırganın ayaklarına ateş ediyor. O sırada saldırganlar yeniden şişeleri kırarak çalışana saldırıyor.

Arkadan gelen beyaz gömlekli saldırgan ise yanında bulunan silahı çıkararak önce bayi çalışanına defalarca ateş ediyor, ardından da işyerinde bulunan iki kişiye daha ateş ediyor. Saldırganlar ellerindeki silahlarla bayiden kaçıyor.

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