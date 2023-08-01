Esenyurt'taki tekel baskınında cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı tüm Türkiye'nin gündemini sarstı. Cinayet zanlılarından Tarık Özerbay'ın ifadesi ortaya çıktı.

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Esenyurt'taki tekel baskınında cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırı anları Türkiye gündemine otururken herkesi derinden sarstı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisini basan Murat Özerbay, Tarık Özerbay, Azat Özer ve Samet Özer dükkanda bulunan 3 gence de kurşun yağdırdı. Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybederken Yusuf Erzen ağır yaralandı.

Korkunç cinayetin ardından kaçan Murat Özerbay ile Samet Özerbay yakalandı. Ekiplerin yürüttüğü soruşturma kapsamında saldırıyı gerçekleştiren, iki kişinin canına kıyan Tarık Özerbay ve oğlu Azat Özerbay de yakalandı.

Yakalanan şüpheliler farklı araçlarla Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. A Haber katil zanlısı Tarık Özerbay'ın ilk ifadesine ulaştı.

İki kişinin cinayeti ile suçlanan Tarık Özerbay "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Whatsapp paylaşımına sinirlendim. Beni küçük düşürdü." dedi.

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Esenyurt'taki tekel baskınında cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı Esenyurt'taki tekel baskınında cinayet zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı