Tekel saldırısından 2 ay önce böyle kavga etmişler: Husumeti başlatan görüntüler ortaya çıktı

İstanbul Esenyurt'ta iki kişinin öldüğü tekel bayisi saldırısının yankıları sürerken, yaklaşık 2.5 ay öncesine ait görüntüler ortaya çıktı.

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Esenyurt'ta 2 kişinin hayatını kaybettiği tekel bayisinde 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen'in çıkan kavgada Servet Özer'i bacağından vurduğu anlar yer aldı.

2.5 AY ÖNCEKİ KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırganlar olayın ardından yakalanırken, konuya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Aynı tekel bayisinde yaklaşık 2.5 ay önce yaşanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tekel bayisine gelen Murat Özer ve Servet Özer'in, hayatını kaybeden Yunus Emre Erzen ve Mehmet Erzen'le tartıştığı görüldü. Tartışma kısa sürede kavgaya dönerken, Yunus Emre Erzen'in Servet Özer'i tabancayla bacağından vurduğu anlar kameraya yansıdı. Bu sırada tekel bayiinde bulunan baba Cantürk Erzen ise Servet Özer'i yaralı halde dışarıya atıyor.

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NE OLMUŞTU?

Esenyurt, Güzelyurt Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bulunan tekel bayisinde cumartesi günü 00.15 sıralarında meydana gelen saldırıda, 20 yaşındaki Batuhan Bayındır ile 24 yaşındaki Yunus Emre Erzen hayatını kaybetmişti. 21 yaşındaki Yusuf Erzen ise ağır yaralanmıştı. Olayla ilgili toplam 9 kişi gözaltına alınmıştı.

"DAHA ÖNCE DE KARDEŞİMİ VURMUŞLARDI"

Ayrıca tekelde defalarca tetiğe basan Tarık Özer'in ifadesi de ortaya çıkmıştı. Konuşmak için tekele gittiklerini belirten Özer, "Bizim maddi durumumuz çok iyi. Onlardan alacağım vardı ama bu çok önemli bir para değildi. Sosyal medya üzerinden paylaşımları üzerine konuşmak için oraya gittik. İlk silahı onlar çekti. Daha önce de kardeşimi vurmuşlardı. Bu nedenle biz de silahlarımızı çekince bir anda olanlar oldu" demişti.

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