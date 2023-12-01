Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Murat Ağırel, daha önce MASAK'ın hakkında 'kara para' incelemesi başlattığı sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci hakkında İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında soruşturma başlatıldı

Dilan ve Engin Polat çiftinin 'kara para aklama' suçlamasıyla tutuklanmasının ardından, zenginliklerini ve ultra lüks yaşamlarını sergileyerek ünlü olan sosyal medya fenomenleri hakkında başlatılan soruşturmalar genişliyor.

Bugün Eylül Öztürk, Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün de aralarında olduğu 14 sosyal medya fenomeninin mal varlıklarına el konulmasının ardından Selin Ciğerci ve eşi Gökhan Çıra hakkında da soruşturma başlatıldı.

Daha önce MASAK'ın hakkında 'kara para' incelemesi başlattığı Ciğerci ve Çıra hakkında soruşturma açıldığı bilgisini gazeteci Murat Ağırel duyurdu. Ağırel sosyal medya hesabından "Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını öğrendim." paylaşımı yaptı.

ONUN DA KOZMETİK MARKASI VE GÜZELLİK MERKEZLERİ VAR

Tıpkı Dilan Polat gibi 'Selin Beauty' markası ile açtığı güzellik merkezleri bulunan ve kendi markasıyla kozmetik ürünleri satan Selin Ciğerci, MASAK'ın hakkında inceleme başlatmasının ardından "Kara para aklama olayım varsa beni Taksim Meydanı'na koyun, kendimi orada asarım" demişti.

Dilan Polat'ın "Şampiyonlar Ligi" dediği sosyal medya fenomenleri hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatmış, Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut ile Özlem Altınok Öz ve eşi Tayyar Taylan Öz'ün mal varlıklarına el konulmuştu.

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