Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, Ümit Özdağ hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattığı öğrenildi.

Ümit Özdağ hakkında soruşturma başlatıldı

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriye Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" ve "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ile suçlanan Özdağ geçtiğimiz günlerde İzmirlilere şu ifadelerle seslenmişti:

"Sevgili İzmirliler, İzmir'i sığınmacı işgali göz göre göre devam ediyor. Zafer'e oy ver, İzmir'i işgalden koru. Atatürk'ün izinde ülkemizi ve ailemizi savunacağız."

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Ümit Özdağ Zafer Partisi
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