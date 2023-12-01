MSB: 'Irak'ın kuzeyine başlatılan operasyonda 16 hedef imha edildi'

MSB, "Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine hava harekâtları icra edilmiş, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen 16 hedef imha edilmiştir" açıklamasını yaptı.

Son Güncelleme:
MSB: 'Irak'ın kuzeyine başlatılan operasyonda 16 hedef imha edildi'

MSB, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine bugün saat 18.30'da hava harekatı düzenlendiğini duyurdu.

MSB'den yapılan yazılı açıklama şöyle:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 1 Aralık 2023 saat 18.30'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."

Son Güncelleme:
İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru İş Bankası, Halkbank, Garanti BBVA.... Bankada parası olanları ilgilendiren duyuru
Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı Şarkıcı Hadise'den Kızılcık Şerbeti tepkisi: Kızmasınlar ama diyerek anlattı
Devlet Bahçeli'den İsrail'e tepki: Kudüs sevdalıları her türlü göreve hazır Devlet Bahçeli'den İsrail'e tepki: Kudüs sevdalıları her türlü göreve hazır
Bakan Yardımcısı istifa etti, AKP'den büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu Bakan Yardımcısı istifa etti, AKP'den büyükşehir belediye başkan aday adayı oldu
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt: Buse Terim'in para verdiğinden haberi yokmuş Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt