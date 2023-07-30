Esenyurt'taki kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı!
Esenyurt'ta bir tekel bayide 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı.
Türkiye, Esenyurt'ta bir tekel bayisinde meydana gelen silahlı saldırı olayını konuşuyor. 2 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı olayın perde arkasına ulaşıldı. Meğer daha önce iki aile arasında borç kavgası olduğu öğrenildi.
Geçtiğimiz cuma günü Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde yaşanan korkunç cinayetin nedeni belli oldu. Gece saatlerinde Murat Ö., Azat Ö., Tarık Ö., Servet Ö. isimli 4 silahlı saldırgan, bir tekel bayini basıp Yunus Emre Erzen ve Batuhan Bayındır'ı önce darp edip sonra vurarak öldürmüş, Yusuf Erzen'i de ağır yaralamıştı.
Polis ekipleri kayıplara karışan saldırganları yakalamak için çalışma başlatırken, Murat Ö. yakalanarak gözaltına alındı.
CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI
Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. Daha önce aralarında silahlı yaralamadan dolayı husumet bulunan iki grup, bu defa borç için tartışma yaşadı. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.