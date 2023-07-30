Esenyurt'taki kan donduran vahşetin nedeni ortaya çıktı!

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Cinayetin nedeninin iki aile arasındaki borç kavgası olduğu öğrenildi. Daha önce aralarında silahlı yaralamadan dolayı husumet bulunan iki grup, bu defa borç için tartışma yaşadı. İddiaya göre saldırganlar, alacaklı oldukları baba Erzen’den borcun ödenmesini istedi.