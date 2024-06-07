Bakan açıkladı: Türkiye Aile Destek Programı ödeme tarihleri öne çekildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamayla Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli sağlanan destekler hakkında bilgi verdi.

Göktaş yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini Kurban Bayramı dolayısıyla öne çekerek, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu kapsamda hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" ifadelerini kullandı.