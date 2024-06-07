Ankara Valiliği uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak bekleniyor. Kentte kuvvetli sağanak görüleceği uyarısında bulunan Ankara Valiliği, yurttaşların tedbirli ve dikkatli olmaları yönünde açıklama yaptı.

Ankara Valiliği uyardı! Çok kuvvetli geliyor...

Ankara'da bugün öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre, bugün il genelinde öğle saatlerinden itibaren yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Yağışın kuvvetli olacağının aktarıldığı açıklamada, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği kaydedildi.

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