Memur ve emekli maaşları erken mi yatacak? Bayram öncesi son gelişmeler

Memur ve emekliler, Haziran ayı maaşlarının bayramdan önce yatırılıp yatırılmayacağı sorusuna yanıt arıyor. Memur maaşları her ayın 15'inde yatarken, emekli maaşları ayın 17'si ile 28'i arasında yatırılıyor. 15 Haziran'ın Arefe günü, 16-19 Haziran tarihlerinin ise Kurban Bayramı olması nedeniyle maaşların erkene alınıp alınmadığı sorgulanıyor. Peki, memur ve emekli Haziran ayı maaşları erken ödenecek mi?

MEMUR HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENECEK Mİ?

Memur maaşları her ayın 15'inde yatırılıyor. 15 Haziran'ın Cumartesi ve Arefe gününe denk gelmesi nedeniyle maaşların bir gün öncesinde, yani Cuma günü yatırılması bekleniyor.

EMEKLİ (SSK, BAĞ-KUR, EMEKLİ SANDIĞI) HAZİRAN AYI MAAŞLARI ERKEN ÖDENİR Mİ?

SSK emeklileri maaşlarını 17-26 Haziran arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Haziran arasında alır. Emekli Sandığı emeklileri maaşlarını ayın ilk beş gününde aldıkları için Haziran ayı maaşları zaten ödenmiş durumda. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarının bayram öncesi yatırılması beklense de henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllarda yapılan düzenlemeye göre, SSK ve Bağ-Kur maaş ödemeleri resmi tatil veya hafta sonuna gelse bile zamanında yapılıyor. Bu nedenle, 16-19 Haziran Kurban Bayramı günleri resmi tatil olsa da bu tarihlerde maaş alacak SSK emeklilerinin maaşları hesaplarına yatacak. Bu nedenle ödemelerin erkene alınmaması da olasılıklar arasında.