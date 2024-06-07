Altın fiyatlarında son durum

Gram altın 2.427,67 liradan, çeyrek altın 4.030,17 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 2,375 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatlarında son durum

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,375 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %-0.03. 7 Haziran 2024 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.25 artış gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.427,33 TL, satış 2.427,67 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 3.943,21 TL’den alınırken, 4.030,17 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 16.071,37 TL’den işlem görüyor.

GRAM ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Haziran ayının ilk gününe göre gram altın 2.427,67 TL artarak yüzde 0,00 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 473,7 lira artarak yüzde 24,24 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 1,447.74 liradan 2,427.67 liraya yükselerek değer yüzde 67,69 değer kazancı yaşadı.

ONS ALTININ AYLIK-YILLIK PERFORMANSI

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (47,99 Dolar) yüzde 2,06 değer kazandı.

2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 333,83 dolar artarak yüzde 16,35 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 1,940.02 dolardan 2,375.32 dolara yükselerek 435.3 dolar (yüzde 22.44) değer kazancı yaşadı.

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