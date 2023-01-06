Turhan Çömez'in acı günü
İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez'in babası Hasan Çömez, hayatını kaybetti.
Kamuoyunda AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru olarak bilinen ve geçtiğimiz aylarda İYİ Parti'ye geçerek Genel Başkan Başdanışmanı olan Turhan Çömez'in babası hayatını kaybetti.
Çömez acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Çömez, ''Sevgili babam, Hasan Çömez, Hakk'ın Rahmetine kavuştu. Cenazesi (07/01/2023) yarın ikindi namazını müteakip, Gönen Paşaçiftlik Köyü'nde defnedilecektir. Mekanı cennet olsun. Dostlar sağolsun" ifadelerini kullandı.
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