Cinayetten 20 yıl ceza alan MHP'li Köktürk, 1 yıl yatıp çıkmış

Sinan Ateş suikastından tutuklanan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk'ün, 2013'te bir öğrenciyi öldürmekten 20 yıl hapis cezası almasına rağmen bir yıl cezaevinde kaldığı ortaya çıktı.

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Cinayetten 20 yıl ceza alan MHP'li Köktürk, 1 yıl yatıp çıkmış

Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in Ankara'da suikast sonucu öldürülmesinin ardından tutuklanan MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk'ün 2013'te bir öğrencinin bıçaklanarak öldürülmesi olayından tutuklu yargılanırken tahliye edildiği, ardından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına rağmen tekrar tutuklanmadığı ortaya çıktı. 

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, suikastın azmettiricisi Doğukan Çep'e para gönderdiği ortaya çıkan Ufuk Köktürk 2013 yılında Kahraman Kaya adlı 16 yaşında bir lise öğrencisini öldürmekten tutuklandı. Köktürk tutuklu yargılandığı davada, 20 Kasım 2014 tarihinde yapılan karar duruşmasından önce 'sürpriz bir şekilde' tahliye edildi. Tahliye kararına "sanığın tutuklu kaldığı süre", "delillerin toplanması" ve "dosyanın temyiz aşamasında geçireceği olası süre" gerekçe gösterildi. Köktürk, bir ay sonra görülen karar duruşmasında ise "Haksız tahrik altında cinayet işlemek" suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak Ufuk Köktürk tutuklanmadı. Yargıtay, davadan 'Aile Bakanlığı'nın haberdar edilmemesi' nedeniyle 2018 yılında kararı bozdu. Yerel mahkeme aynı kararı verse de karar onanmadığı için Köktürk cezaevine girmekten kurtuldu. 

Ufuk Köktürk'ün Doğukan Çep ile 2013 tarihinde cezaevinde yatarken tanıştığı belirtildi. 

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