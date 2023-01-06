Muharrem İnce'den Sinan Ateş'in mezarına ziyaret

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, merkez Yıldırım ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Daha sonra Ankara’nın Çankaya ilçesinde silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Emirsultan Mezarlığı’nda bulunan mezarını ziyaret eden İnce, Sinan Ateş’in baba evine giderek, taziye ziyaretinde bulundu.

NE OLMUŞTU?

Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Ankara'nın Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Saldırıda Bozkurt omzundan yaralanırken, Ateş hayatını kaybetmişti.

Cinayete ilişkin MHP ve Ülkü Ocakları sessizliğini korurken; cinayet şüphelisinin MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinde gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı.