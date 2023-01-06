Vakıf mülklerine yüzde 72 zam; Kiracılar isyanda!

Edirne’deki Arasta Çarşısı’nda vakıfa ait olan dükkanların kiralarına yüzde 72 oranında zam yapıldı. Arasta Çarşısı esnafı, bu duruma tepki gösterdi. Çarşı esnafı Erkan Arı, "6 ay içerisinde dükkanıma toplamda yüzde 415 zam yapıldı" dedi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, mal sahibi vakıf tarafından dükkan kiralarına yapılan yüzde 72’lik zamma tepki gösteren Arasta Çarşısı esnafını ziyaret etti.

Gaytancıoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"KİRA ARTIŞININ EN AZINDAN YÜZDE 25'LE SINIRLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"

"Danıştay, Maliye Bakanlığı, kira artışlarını yüzde 25’le sınırlarken Vakıflar Genel Müdürlüğü bu kiracılara yüzde 72 zam yaptı. Hem de 3 Ocak günü sözleşmeyi getirdi, 5 Ocak’ta parayı istedi. Kiralar çok yüksek. En düşük kira 3 bin 500 lira ki 7, 8, 9 bin lira olan kiralar var. Esnafımız zaten iş yapamıyor. Elektriklerini yakamıyor. Esnaflarımız dükkanlarında üşüyor. BAĞ-KUR primini ödeyemiyor. Evine de ekmek götüremiyor. Sattığı malı da yerine koyamıyor. Biz de esnaflarımızın kira artışının mümkünse hiç olmamasını, ama olamıyorsa da en azından yüzde 25’le sınırlanmasını istiyoruz."

“6 AY İÇERİSİNDE DÜKKANIMA YÜZDE 415 ZAM YAPILDI”

Esnaf Erkan Arı da kira zammına şu sözlerle tepki gösterdi:

“Dükkan kiram, ben devir alırken bin 910 liraydı. Devir aldıktan sonra dükkan kiramı, yüzde 150 artışla 4 bin 580 lira yaptılar. Şu anda da 7 bin 990 lira oldu. 6 ay içerisinde dükkanıma toplamda yüzde 415 zam yapıldı. Çarşıda benzer işi yapıyoruz tüm esnafla. Ben, 3 bin lira kira ödeyenle yapamam ki. O adam her türlü indirimini yapar. Ben hiçbir şey yapamam, elimden hiçbir şey gelmez ki. Ben eşimin, ürettiği el sanatlarını satıyorum. Çevre düzenlemesi, otoparkın kapatılması dolayısıyla bizim işlerimizi çok etkiledi. Otobüsler artık buraya gelemiyor. Yerli turiste kaldık. Yerli turist de bu ekonomik şartlarda gelmiyor, gelemiyor.”

“BİZİM DE SATIŞ GÜCÜMÜZ DÜŞTÜ”

Esnaf Oğuz Saç ise şöyle konuştu:

“42 yıldır dükkan sahibiyiz, kapalı çarşıda. Bu dönemdeki zamlardan biraz mustaribiz. Geçinmekte zorlanıyoruz, özellikle kış aylarında. Çarşımız turistik bir çarşı. Böyle havalarda çarşıda turistlere denk gelmiyoruz açıkçası. Tabii bunun bir sürü sebebi var, ekonomik kriz başta olmak üzere. Alım gücü düştüğü için bizim de satış gücümüz düştü. Kiralarımız yüzde 72 oranında zamlandı. Şu anda 7 bin liraya yakın kiramız var. Biz, eskilerden bir tanesiyiz. Ama bütün esnaf arkadaşlara aynı oranda oldu. Yenisi-eskisi, aralıksız olarak herkese aynı muamele yapılıyor. Tabii ki zor bir günden geçiyoruz ama devlet kiracısına da destek olunmasını bekliyoruz. Biz, konut kiracısı değiliz ama devletin de yoldaşıyız aynı zamanda.”

“MERHAMET BEKLİYORUZ”

Esnaf Hamdi Taş da “Arasta Çarşısı esnafı olarak, yapılan kira zamlarından çok fazla etkilendik. Hele bu kış şartlarında hiçbir şekilde çıkmaz. Masraflarımız çıkacak durumda değil. Ama devlet, konutlara yüzde 25 açıkladığı kira zammını bize de yüzde 72 olarak uyguladı. Bu, bizim tamamen belimizi büktü. Kış dolayısıyla şartlar malum. Ekonomik sıkıntı zaten malum. Ama büyüklerimizden insaf, merhamet bekliyoruz" dedi.

Esnaf Nedim İşcan ise kira kontratlarını imzaladıklarını belirterek, “Vakıf yetkilisi bize boş kağıtlara imza attırdı. Ondan sonra ayın 3'ünde de normal kira kontratlarını yapmak için bildirim yaptılar. Daha sonra da dünden itibaren de yeni kontratlarımızı imzalayarak vakıflara verdik” diye konuştu.