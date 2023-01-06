Çambükü’nde OSB kurulmasına karşı çıktığı için görevden alınan muhtar, mazbatasını yeniden aldı

Amasya'nın Taşova ilçesi Çambükü köyünde yapılmak istenen OSB'ye karşı çıktıkları gerekçesiyle 22 Temmuz'da köy muhtarı İlyas Celep ile heyetinde bulunan Ali Ünal, Selamet Celep, Ahmet Yıldız ve Recep Dönmez, Taşova Kaymakamı Ahmet Gökçecik tarafından görevden alınmıştı. Köy halkı bu duruma tepki göstermiş, 25 Eylül'de yapılan muhtarlık seçiminde İlyas Celep' in eşi Meryem Celep muhtar olarak seçilmişti.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Taşova kaymakamlığı tarafından görevden alınan Köy muhtarı İlyas Celep göreve iadesi için Samsun İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi 3. Dava Dairesi, 14 Kasım 2022 tarihinde verdiği karar sonucunda İlyas Celep'i haklı bularak göreve iadesine karar vermişti. Eski muhtar İlyas Celep, Samsun 3. Dava Dairesinin aldığı göreve iade kararı sonrası, 09.12.2022 tarihinde Taşova ilçe Kaymakamlığına başvurarak görevine iadesini istemişti. Taşova Kaymakamlığı bugün İlyas Celep’e göreve iade edildiğine dair kararı bildirdi.

Görevden alındıktan sonra yapılan seçimlerde muhtar seçilen eşi Meryem Celep ile birlikte bugün Taşova Kaymakamlığı’na giden eski muhtar İlyas Celep muhtarlık mazbatasını yeniden aldı.

“SAVAŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ, HER ŞEY TOPRAĞIMIZ İÇİN”

İlyas Celep, eşi eski muhtar Meryem Celep ile beraber Taşova Kaymakamlığı önünde bir açıklama yaptı. “Mutluyum. Adalet yerini buldu” diyen Meryem Celep, şunları söyledi:

“İlçe seçim kurulu olarak seçim yaptık. Beni göreve getirdiler. Şimdi de Ankara’ dan seçim kurulundan iptali oldu, beni görevden aldılar. Biz haklıyız, her konuda haklıyız. İnşallah adalet yerini bulur, biz toprağımız için savaşıyoruz. Savaşmaya da devam edeceğiz, her şey toprağımız için.”

Muhtar İlyas Celep 22 Temmuz 2022 tarihinde köy tüzel kişiliğine ait mezarlık arazisine OSB alanında devretmediği için Taşova Kaymakamlığı tarafından görevden alınarak yerine kayyum atanmıştı. Kayyum yönetiminin ardından Çambükü köyünde 25 Eylül 2022 tarihine muhtarlık seçimi yapıldı seçimlerde görevden alınan İlyas Celep'in yerine eşi Meryem Celep aday oldu. Yapılan seçimlerin sonucunda Meryem Celep Çambükü köyü muhtarı olmuştu. Bugüne kadar muhtar olarak görev yapan Meryem Celep görevini mahkeme kararıyla yeniden, görevine iade edilen eşi İlyas Celep'e bugün devretti. Karar Çambükü köylülerini memnun ettiği öğrenildi.

Kaynak: ANKA