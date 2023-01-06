Ege'de deprem
Ege Denizi'nde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Ege Denizi'nde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerin 7.03 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğü 3.8 olarak açıklandı.
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