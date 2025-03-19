Tunceli'de Husumetlisini Tabancayla Vuran Şahıs Tutuklandı
Tunceli'de dün husumetlisini ayağından yaralayan şahsın tutuklanmasına karar verildi. Olayda yaralanan D.G. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
Tunceli’de dün husumetlisini tabancayla ayağından yaralayan T.A. isimli şahıs tutuklandı.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, T.A., aracıyla seyir halindeyken sokakta arkadaşlarıyla yürüyüş yapan husumetlisi D.G.’yi gördü. Aracından inen T.A., yanında getirdiği tabancayla D.G.’ye ateş açtı. D.G., ayağından yaralanırken, T.A., aracıyla kaçtı.
Polis ekiplerinin çalışmasıyla T.A. yakalanıp gözaltına alındı. D.G., tedavisinin ardından taburcu edildi. T.A. işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
Kaynak: DHA