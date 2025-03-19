Dolu Yağışı Meyve Bahçelerini Vurdu

Malatya’nın Pütürge ilçesinde etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu. Dolu nedeniyle kayısı bahçelerinde büyük zarar oluştu.

Dolu Yağışı Meyve Bahçelerini Vurdu

Kayısıda çiçeklenme döneminin yaşandığı Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerine doğru etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu. Özellikle Örmeli ve Bakımlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası kayısı bahçeleri beyazlar altında kaldı.

Dolu Yağışı Meyve Bahçelerini Vurdu - Resim : 1

Kayısı üreticilerinden Ali Güngör ile Abdullah Karakuş kayısı bahçelerinde zararlarının büyük olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA

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