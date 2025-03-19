Kayısıda çiçeklenme döneminin yaşandığı Malatya’nın Pütürge ilçesinde akşam saatlerine doğru etkili olan dolu yağışı meyve bahçelerini vurdu. Özellikle Örmeli ve Bakımlı mahallelerinde etkili olan dolu yağışı sonrası kayısı bahçeleri beyazlar altında kaldı.

Kayısı üreticilerinden Ali Güngör ile Abdullah Karakuş kayısı bahçelerinde zararlarının büyük olduğunu ifade etti.

Kaynak: İHA