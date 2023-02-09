Tunç Soyer gözyaşlarını tutamadı: 'Cesetler ikili çıkıyor, evladına sarılmış anneler, babalar'

Kahramanmaraş depremlerinin ardından afet bölgesine giden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, iki günlük izlenimlerini düzenlediği basın toplantısıyla anlattı. Soyer, orada yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

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Tunç Soyer gözyaşlarını tutamadı: 'Cesetler ikili çıkıyor, evladına sarılmış anneler, babalar'

İki gün boyunca afet bölgesinde incelemelerde bulunan ve yardımları götüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’e dönüşünün ardından bu akşam basın toplantısı düzenledi. Deprem bölgesine dair izlenimlerini ve ‘Umut Hareketi’ kapsamında sürdürülen yardım çalışmalarını anlattı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Başkan Soyer, soru cevap bölümünde kendisine sorulan “Sizi orada duygulandıran bir olay ya da diyalog yaşandı mı” sorusuna cevap verirken gözyaşlarına hakim olamadı. 

Soyer, “Bizim orada ağlamaktan gözümüzde yaş kalmadı. Söyleyecek çok fazla bir şey yok ama çok acı şeyler gördük. 3 gün boyunca sadece boğazımdan bir çorba geçti diyen, iki yaşındaki çocuğuna mama yapamadığı için kar suyundan mama yapmaya çalıştığı için hastalanan çocuğunu götürecek hastane bulamayana kadar çok şeyler gördük. Gerçekten dayanmak çok zor. Genellikle cesetler ikili çıkıyor. Evladına sarılmış anneler, evladına sarılmış babalar” diye konuştu.

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