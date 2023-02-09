MHP'li Gür, Ahbap ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

MHP'li Birol Gür, deprem mağdurlarına yönelik yardım faaliyetlerini hız kesmeden sürdüren Ahbap Derneği ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’u hedef aldı, "Yardımları AFAD'a yapın" dedi.

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MHP'li Gür, Ahbap ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı

MHP İstanbul İl Başkanlığı görevinden geçen yıl aralık ayında istifa eden Birol Gür, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, ilk günden itibaren deprem felaketi mağdurlarına yönelik yardım faaliyetlerini sürdüren Haluk Levent’in kurucusu olduğu Ahbap Derneği ve Babala TV kurucusu Oğuzhan Uğur’u hedef aldı.  

MHP'li Gür'ün paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Lütfen yardımlarınızı AFAD üzerinden yapınız. AHBAP çavuş ilişkileriyle UĞUR’suz ellere yapılan yardımların ne kadarı depremzedelere ulaşıyor endişelerimiz var.”

MHP'li Gür, Ahbap ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı - Resim : 1

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