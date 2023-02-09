Skandalı canlı yayında açıkladı: 'Ekipler tam çocuğu kurtaracakları sırada kameraları çağırıp sizin işiniz bitti diyorlar'
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy arama kurtarma çalışmalarında yaşanan bir skandalı anlattı. Ersoy, arama kurtarma çalışmaları yapan ekipler arasında rekabet olduğunu söyledi.
Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki depremde göçük altında kalanları kurtarma çalışmaları devam ederken; Arama kurtarma ve organizasyonda yaşanan sorunların ardından yeni bir iddia ortaya atıldı.
KURTARMA EKİPLERİ ARASINDA REKABET
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy, arama kurtarma çalışmaları sırasında arama kurtarma ekipleri arasında rekabet olduğunu söyledi.
Ersoy Habertürk’te, "Diyorlar ki arama kurtarma yapıyoruz, tam kişiye ulaşıyoruz bir ekip geliyor. Diyor ki ‘Sizin işiniz bitti çekilin onu biz çıkaracağız.’ Kameraları çağırıyorlar. Şu an beni izleyenler kafa sallıyor ve alkışlıyor" ifadelerini kullandı.
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