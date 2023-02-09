Kılıçdaroğlu, Ankara'ya getirilen depremzedeleri ziyaret etti: Türkiye’nin yüreği yanıyor, çok büyük acılar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ,Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaretinin ardından "Az önce bir kadını ziyaret ederken, hıçkırıklarını tutamadı. Nasıl kurtulduğunu anlatmaya çalıştı. Zor bir şey” dedi.

Kılıçdaroğlu, Ankara'ya getirilen depremzedeleri ziyaret etti: Türkiye’nin yüreği yanıyor, çok büyük acılar var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, ziyaretinin ardından açıklama yaptı. Açıklamaya CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal da katıldı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"TÜRKİYE'NİN YÜREĞİ YANIYOR"

“Selvi Hanım ile beraber, depremden kurtulanları ziyaret ettik. Kolay bir şey değil. Gerçekten Türkiye’nin yüreği yanıyor. Yaşadıkları travmanın izlerini görüyoruz. Ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılara şifalar diliyoruz. Doktor arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar, çaba harcıyorlar. Yoğun bakımda olan hastalar var. Onların da bir an önce sağlığına kavuşmaları, en büyük aruzlarımızdan birisidir. Belediyeler çalışıyor, belediye başkanlarımız çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyorlar. Hastalara ulaşmaya çalışıyorlar.

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