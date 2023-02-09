İTÜ, internet gerektirmeyen enkaz ses dinleme uygulaması geliştirdi

Türkiye'de 10 ili sarsan deprem felaketinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kimi bölgelere hala ekip ulaşmaz kimi noktalarda da ses alınamadığı için ekipler enkazı terk ediyor.

Depremzedeler enkaz altındaki ailelerini umutla beklerken, arama-kurtarma çalışmalarında en önemli uygulamalardan biri de ses dinleme. Enkaz altındaki depremzedeyi duymak için önemli uygulama için İstanbul Teknik Üniversitesi kolları sıvadı.

İTÜ, internet bağlantısı gerektirmeyen bir enkaz ses dinleme uygulaması geliştirerek uygulama linkini açık şekilde paylaştı.

İnternete erişim sorununun yaşandığı uygulamayı indirmek için internete bile gerek olmadığı ifade edildi.