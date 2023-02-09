ATV, deprem uzmanı yerine ilahiyatçıyı yayına aldı; Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Kader bu değil, kader tedbir almaktır

Türkiye'de 10 ili sarsan depremde can kayıbı sayısı her geçen gün artıyor. Binlerce enkazın altında hala ulaşılamayan bir çok insan var. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 10 ilde enkaz alanlarında zamana karşı yarış var.

Depremin acısı bir yandan tüm Türkiye'yi etkilerken bir yandan da uzmanlar televizyon kanallarında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Birçok kanal deprem uzmanı, jeolog ismi ağırlarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ailesine ait olan ATV'de uzaman yerine ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu konuk oldu.

Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hepsi kader planımızda var" sözlerine atıf yaparak "Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader tedbir almaktır" dedi.