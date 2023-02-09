ATV, deprem uzmanı yerine ilahiyatçıyı yayına aldı; Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Kader bu değil, kader tedbir almaktır

ATV, deprem uzmanı yerine ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu'nu yayına konuk aldı. Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kader" sözüne atıf yaparak "bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader tedbir almaktır" dedi. 

ATV, deprem uzmanı yerine ilahiyatçıyı yayına aldı; Erdoğan'ı kızdıracak sözler: Kader bu değil, kader tedbir almaktır

Türkiye'de 10 ili sarsan depremde can kayıbı sayısı her geçen gün artıyor. Binlerce enkazın altında hala ulaşılamayan bir çok insan var. Arama kurtarma çalışmaları sürerken 10 ilde enkaz alanlarında zamana karşı yarış var. 

Depremin acısı bir yandan tüm Türkiye'yi etkilerken bir yandan da uzmanlar televizyon kanallarında depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Birçok kanal deprem uzmanı, jeolog ismi ağırlarken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın ailesine ait olan ATV'de uzaman yerine ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu konuk oldu. 

Hatipoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Hepsi kader planımızda var" sözlerine atıf yaparak "Bilim adamlarının sözü, bizim için dini bir emir gibidir. Geçmişte dinlemediğimiz için başımıza felaket gelmişse bunu kaderle ifade etmeyeceğiz. Kader bu değil, kader tedbir almaktır" dedi. 

MHP'li Gür, Ahbap ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı MHP'li Gür, Ahbap ve Oğuzhan Uğur'u hedef aldı
Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor Elmalı kurabiye yaparken asla yapmamanız gereken hata! Dağılmasına yol açıyor
Skandalı canlı yayında açıkladı: 'Ekipler tam çocuğu kurtaracakları sırada kameraları çağırıp sizin işiniz bitti diyorlar' Skandalı canlı yayında 'Şu an beni izleyenler kafa sallıyor ve alkışlıyor' ifadeleri ile açıkladı
Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi! Oktay Kaynarca'nın sansürlenen deprem tepkisi!
ÇOK OKUNANLAR
Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı Selçuk Geçer'den borsa tepkisi: 'içeriden net bilgidir' diyerek yazdı
'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor! 'Kurtarıldı' dendi, gerçek başka çıktı: Türkiye, Hataysporlu Christian Atsu’yu konuşuyor!
Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri tek tek sayıp uyardı: Endişe ediyoruz! Prof. Dr. Naci Görür deprem riski olan illeri sayıp uyardı: Endişe ediyoruz!
Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin' Hilal Kaplan, Özgür Demirtaş'ı kızdırdı: 'Allah senin belanı versin'
Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak! Sosyal medyada tepki yağdı: ATV’de Nihat Hatipoğlu ile ‘Deprem Özel’ programı yapılacak!