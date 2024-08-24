Tüm Dünya İçin Büyük Umut! Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu

İlk m RNA akciğer kanseri aşısının denemelerine başlandı. İlk doz aşı İngiltere’de bir hastaya yapıldı. Klinik çalışmalar ise Türkiye dahil yedi ülkede devam ediyor. Dünyaya umut olan aşı ise Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucuları olduğu BioNTech tarafından üretiliyor.

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Tüm Dünya İçin Büyük Umut! Kanser Aşısında İlk Doz Vuruldu

Akciğer kanserine karşı aşı çalışmalarına ağırlık veren bilim insanları, vücudun “kanser hücrelerini avlayıp öldürmesini ve tekrar ortaya çıkmalarını engellemesini sağlayan” yeni mRNA aşısını test ediyor.

BNT116 olarak bilinen ve BioNTech tarafından üretilen aşı, hastalığın en yaygın formu olan akciğer kanserini tedavi etmekte kullanılacak. Akciğer kanseri, dünya çapında her yıl yaklaşık 1.8 milyon kişinin ölümüne neden oluyor.

BNT116’nın birinci faz klinik denemeleri, İngiltere, ABD, Almanya, Macaristan, Polonya, İspanya ve Türkiye’deki 34 araştırma merkezinde gerçekleştiriliyor. The Guardian'da yer alan habere göre; ameliyat veya radyoterapiden önceki erken evreden, geç evre hastalığa veya tekrarlayan kansere kadar hastalığın farklı aşamalarındaki yaklaşık 130 kişiye, immünoterapiyle birlikte aşı uygulanacak.

İLK AŞI İNGİLTERE'DE

İngiltere’de ilk doz aşı Londra’da yaşayan 67 yaşındaki Janusz Racz’a yapıldı. Racz’a altı hafta boyunca her hafta, ardından 54 hafta boyunca her üç haftada bir aşı yapılacak. Mayıs ayında kanser teşhisi alan ve kemoterapi tedavisi gören Racz, “Bilimin ilerlemesi insanların bu tür araştırmalara katılmayı kabul etmesinde yatıyor” diye konuştu.

İngiltere'deki denemeye liderlik eden University College London hastaneleri NHS vakfı güveninin (UCLH) danışman tıbbi onkologu Prof. Siow Ming Le ise "Şu anda akciğer kanserinin tedavisini araştırmak için mRNA tabanlı immünoterapi klinik denemelerinin yapıldığı çok heyecan verici yeni bir döneme giriyoruz. Uygulaması basit ve kanser hücresindeki belirli antijenleri seçip, sonra onları hedefleyebilirsiniz. Bu teknoloji, kanser tedavisinin bir sonraki büyük aşamasıdır" dedi.

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