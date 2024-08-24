Kayseri'de Müstakil Ev Kül Oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil ikamette çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Boyacıköy Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evin bahçesindeki otlarda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek eve sıçradı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu yangın söndürülürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.