Silahlı Saldırıya Uğrayan CHP'li İsim Hayatını Kaybetti

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Mustafa Can Ekiciler, istasyonda aracına akaryakıt almak için durduğunda taksi ile 3 kişi gelmişti. Grupla Ekiciler arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmıştı. Bu sırada şüphelilerden biri üzerindeki tabancayı çıkarıp Mustafa Can Ekiciler'e ateş açmıştı. Yüzüne aldığı kurşunla ağır yaralanan Ekiciler kanlar için yere yığılmış ve 3 kişi ise geldikleri taksi ile kaçmıştı.

Mustafa Can Ekiciler, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Namık Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürülmüştü. Tedaviye alınan Ekiciler'in, hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilmişti. Ekiciler'den kötü haber geldi. Ekiciler, kaldırıldığı hastanede süren 5 günlük hayat mücadelesini kaybetti.