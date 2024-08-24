Benzin ve Motorine İndirim! Tabela Değişti

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında önceki gece 1 lira 46 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorine ise gece yarısı 79 kuruş indirim geldi.

İşte 24 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin fiyatı: 43.24 TL

Motorin litre fiyatı: 43.15 TL

LPG litre fiyatı: 23.23 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin fiyatı: 43.13 TL

Motorin litre fiyatı: 43.08 TL

LPG litre fiyatı: 22.69 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 43.55 TL

Motorin litre fiyatı: 43.26 TL

LPG litre fiyatı: 23.24 TL

İZMİR