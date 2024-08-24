Benzin ve Motorine İndirim! Tabela Değişti

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile ÖTV'nin etkilediği akaryakıtta yeni fiyatlar belli oldu. İşte 24 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

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Benzin ve Motorine İndirim! Tabela Değişti

Piyasalardaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişimler akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Benzin fiyatlarında önceki gece 1 lira 46 kuruşluk indirim yapılmıştı. Motorine ise gece yarısı 79 kuruş indirim geldi.

İşte 24 Ağustos 2024 Pazartesi gününe ilişkin güncel akaryakıt fiyatları:

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

  • Benzin fiyatı: 43.24 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.15 TL
  • LPG litre fiyatı: 23.23 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

  • Benzin fiyatı: 43.13 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.08 TL
  • LPG litre fiyatı: 22.69 TL

ANKARA

  • Benzin litre fiyatı: 43.55 TL
  • Motorin litre fiyatı: 43.26 TL
  • LPG litre fiyatı: 23.24 TL

İZMİR

  • Benzin litre fiyatı: 44.05 TL
  • Motorin litre fiyatı: 44.08 TL
  • LPG litre fiyatı: 22.99 TL
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