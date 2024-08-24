Bodrum'da Motosiklet TIR'a Girdi: 1 Ölü

Bodrum'da bir motosiklet TIR'a arkadan çarptı. Trafik kazasında motosiklet sürücüsü 24 yaşındaki Buğra Ekin hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Bodrum'da Motosiklet TIR'a Girdi: 1 Ölü

Muğla'nın Bodrum ilçesi İslamhaneleri Mahallesi Bodrum-Turgutreis Karayolu'nda trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutreis istikametine giden Buğra Ekin yönetimindeki 48 AHC 514 plakalı motosiklet emniyet şeridinde park halindeki 33 DRY 43 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesinin ardından olay yerine Acil Sağlık, Bölge Trafik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde motosiklet sürücüsü Buğra Ekin'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Jandarmanın olay yeri ve çevresinde yaptığı incelemenin ardından Ekin'in cansız bedeni otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Tır sürücüsü İ.D. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

TIR, Refüje Ok Gibi Saplandı: Şoför Hayatını KaybettiTIR, Refüje Ok Gibi Saplandı: Şoför Hayatını KaybettiGüncel

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Karşı Şeride Geçen Tır, Otomobili Altına Aldı: Yaralılar Var Karşı Şeride Geçen Tır, Otomobili Altına Aldı: Yaralılar Var
Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek Bilim İnsanları Buldu : Elektronik Eşyalar Ağaçta Üretilecek
İstanbul'da Nem Rekoru Kırıldı İstanbul'da Nem Rekoru Kırıldı
2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol 2.Sezonda Değişiklik! Show TV'deki Bahar'a Yeni Kadın Başrol
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'da Festivale Saldırı! Ölü ve Yaralılar Var Almanya'da Festivale Saldırı!
Husiler, Yunan Gemisini Vurdu Yunan Gemisi Vuruldu
İzmir'de Korkutan Görüntü! Balıklar Neden Ölüyor? İzmir'de Korkutan Görüntü
İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı İYİ Parti’den Gidenlere Mektup Hazırlığı
Ege Denizi'nde 3.6 Büyüklüğünde Deprem Ege Denizi'nde Korkutan Deprem