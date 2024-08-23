TIR, Refüje Ok Gibi Saplandı: Şoför Hayatını Kaybetti

Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde korkunç bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü, feci kazada hayatını kaybetti.

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TIR, Refüje Ok Gibi Saplandı: Şoför Hayatını Kaybetti

Çekmeköy Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden TIR şoförü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ömerli mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Umut K. Yönetimindeki 42 ABT O12 plakalı TIR, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybederek refüjde bulunan bariyerleri kırdı ve yaklaşık 50 metre boyunca sürüklendi. TIR, refüjde bulunan yön tabelasına çarparak durabildi. Kazanın ardından şoför Umut K., TIR'ın kupa kısmı ile yön tabelası arasında sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Umut K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından hayatını kaybeden şoförün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde trafik, jandarma ekiplerinin kontrolü altında sağlandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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