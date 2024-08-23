Yeni Bir Ulaşım Ağı Hizmete Açılıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 16 ilçe ve şehir merkezindeki asfalt atağına devam ediyor. Sakarya ulaşım ağına yeni cadde, arterler katılırken, mevcut caddeler dönüşüme alınarak vatandaşın hizmetine sunuluyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) ekipleri Hendek’te bölge ulaşımı için kritik bir güzergâh olan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde hummalı bir çalışma yürütüyor. Önce SASKİ ekiplerinin çalışmaya başladığı caddenin yağmur suyu altyapısı sil baştan yenilendi. Daha sonra kaldırım imalatına başlayan ekipler, caddeye geniş ve güvenli yürüyüş alanları kazandırdı.

Bölge ulaşımı için önemli bir arter olan caddenin devamına ise 750 metrelik yeni bir bölünmüş yol kazandırılması için öncelikli çalışmalar tamamlandı. Ticari faaliyetlerin gelişim gösterdiği bölgede, Büyükşehir’in bu hamlesiyle yeni bir güzergâh inşa ediliyor. YOLBAK ekipleri, güzergahın zemin hazırlıklarını tamamladı ve hatlar belirlendi. Bordür bölümleri de tamamlanan yeni caddede asfalt serimine başlandı. 3 bin ton asfaltın serimi tamamlandığında, ilçe ulaşımı için önemli bir hat daha devreye alınacak. YOLBAK’tan yapılan açıklamada, “Güzel ilçemiz Hendek’te yeni açılan Yavuz Sultan Selim Caddesi’nde altyapı ve kaldırım çalışmalarının tamamlanması sonrası sıcak asfalt çalışmalarımıza başladık. 750 metrelik yeni caddemizi 3 bin ton asfalt ile kavuşturup, çok yakında bölge halkımızın hizmetine sunacağız” denildi.

Kaynak: AA