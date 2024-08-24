İstanbul'da Nem Rekoru Kırıldı

İstanbul genelinde yüksek nem etkili oluyor. Genel hava sıcaklığı 25 derece olurken, hissedilen sıcaklık 27,5 derece olarak ölçüldü. Megakentte nem oranı yüzde 82 olarak kaydedildi. Üç ilçede nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı.

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İstanbul'da Nem Rekoru Kırıldı

İstanbul'da gece boyunca etkili olan sıcak hava ve yüksek nem oranı ilçelere göre değişirken, Çatalca, Ataşehir ve Ümraniye'de nem oranı yüzde 100'ü bularak rekor kırdı. Beşiktaş, Beyoğlu, Büyükçekmece, Esenyurt, Kağıthane, Pendik, Sarıyer ve Şişli’de nem oranı yüzde 95’i aştı.

Adalar'da hissedilen sıcaklık saat 07.00 itibarıyla 24, nem oranı yüzde 88 iken, Arnavutköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,7, nem oranı yüzde 84 oldu.

Ataşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,2, nem oranı yüzde 100 ile rekor seviyeye ulaştı. Avcılar'da hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü. Bağcılar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2, nem oranı yüzde 88'yi buldu. Bahçelievler ve Bakırköy’de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2, nem oranı yüzde 88, Başakşehir'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8 iken, nem oranı yüzde 82 olarak ölçüldü.

Bayrampaşa'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı yüzde 87 olurken, Beşiktaş'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3 derece ve nem oranı yüzde 98'e ulaştı. Beykoz'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,6 iken, nem oranı yüzde 83 olarak ölçüldü. Beylikdüzü'nde hava sıcaklığı 25,2 ve hissedilen sıcaklık 28,1, nem oranı yüzde 90 olarak ölçüldü.

BEYOĞLU'NDA NEM ORANI YÜZDE 98'E ULAŞTI

Beyoğlu'nda hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3 iken, nem oranı yüzde 98'e ulaştı. Büyükçekmece'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,8, nem oranı yüzde 97 olarak ölçüldü. Çatalca'da ise hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,3 iken, nem oranı yüzde 100'e ulaştı.

Çekmeköy'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 20,1, nem oranı yüzde 86 olarak kaydedilirken, Esenler'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı yüzde 87 olarak ölçüldü. Esenyurt'ta hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,8 olurken, nem oranı yüzde 97 oldu.

Eyüpsultan'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,4 iken, nem oranı yüzde 86 olarak ölçüldü. Fatih'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı ise yüzde 80'i buldu. Gaziosmanpaşa ve Güngören'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,3, nem oranı da yüzde 87'ye ulaştı.

Kadıköy'de hava sıcaklığı 25,7, hissedilen sıcaklık 28,7, nem oranı da yüzde 87 olarak kaydedilirken, Kağıthane'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4, nem oranı da yüzde 99'u buldu.

Kartal'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı da yüzde 87 ölçüldü. Küçükçekmece'de hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2, nem oranı yüzde 82 olarak ölçülürken, Maltepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,8, nem oranı da yüzde 87 oldu.

Pendik'te hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,5 iken, nem oranı yüzde 97 olarak ölçüldü. Sancaktepe'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8, nem oranı yüzde 92'ye ulaştı. Sarıyer'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,2, nem oranı ise yüzde 96 olarak kaydedildi.

SİLİVRİ'DE NEM ORANI YÜZDE 84

Silivri'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 23,1 iken, nem oranı yüzde 84'e ulaştı. Sultanbeyli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8, nem oranı ise yüzde 92 olarak ölçüldü. Sultangazi'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,4, nem oranı yüzde 86 oldu.

Şile'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 21,0, nem oranı da yüzde 83'ü bulurken, Şişli'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,4, nem oranı da yüzde 99'a ulaştı. Tuzla'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,8 iken, nem oranı da yüzde 89'u buldu. Ümraniye'de hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 22,4 olmasına karşılık, nem oranı yüzde 100 ile rekor kırdı.

Üsküdar'da hava sıcaklığı ve hissedilen sıcaklık 24,1, nem oranı yüzde 82'ye ulaşırken, Zeytinburnu'nda hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2, nem oranı da yüzde 82 olarak ölçüldü. Megakentte genel hava sıcaklığı 25, hissedilen sıcaklık 27,2 derece ve nem oranı yüzde 82'yi buldu.

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Kaynak: AA

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