Tarım İşçileri ile Mahalleli Birbirine Girdi: Sopa ve Bıçaklar Çekildi, Yumruklar Havada Uçuştu

Nevşehir'de, tarım işçileri ile mahalleli arasında kavga çıktı. Sopa, bıçak ve yumrukların konuştuğu kavgada 3 kişi yaralandı.

Tarım İşçileri ile Mahalleli Birbirine Girdi: Sopa ve Bıçaklar Çekildi, Yumruklar Havada Uçuştu

Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Aksalur Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında mahalleli ile tarım işçileri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçak, sopa ve yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada, E.B., M.S.D. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi taş, sopa ve darp sonucu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

​Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yaralılardan ikisinin taburcu edildiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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