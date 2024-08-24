Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Ezilmekten Son Anda Kurtuldu!

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobil, akaryakıt istasyonunun pompasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

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Otomobil Akaryakıt İstasyonuna Daldı; Ezilmekten Son Anda Kurtuldu!

Yozgat’ta Sorgun Aydınlık Evler Mahallesi, Ankara Bulvarı'nda, yabancı plakalı otomobil sürücüsü hızını alamayınca kontrolden çıkıp akaryakıt istasyonuna daldı.

Otomobilin çarptığı pompayı devirdiği kazada istasyonda kısa süreli bir panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Facianın eşiğinden dönülen kazada yaralanan olmazken, benzin almak için dışarıda bekleyen bir vatanda son anda kurtuldu.

Kaza sonrası akaryakıt istasyonunda ve otomobilde maddi hasar oluştu.

Kaynak: İHA

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