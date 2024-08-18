Uzmanlardan Velilere Hayati Uyarı: Beslenme Çantasında Kanser Riski!

Yeni eğitim yılının başlamasına çok az bir zaman kala velilerin alışveriş telaşı da sürüyor. Ancak öğrencilerin kullandıkları kırtasiye malzemelerinin birçoğu çocukların sağlığını tehdit edebiliyor. Uzmanlar göze ya da ağza temas edebilecek, solunum yolu ile vücuda yayılabilecek kokulu, renkli malzemeler konusunda uyarıda bulunuyor.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLUYOR

Cumhuriyet'e konuşan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) Kimya Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Akyürek şunları söyledi:

“Raflarda yerini alan, hangi maddelerden üretildiği ve içeriği belli olmayan, kalem, silgi, su matarası, beslenme çantası gibi malzemeler tehlike saçıyor. Boyalar ve ağır metallar tükürük ve ter yolu ile vücuda geçiyor. Kimyasalların bazı kanser türlerine ve karaciğer hastalıklarına yol açtığı biliniyor. Özellikle pastel boya, oyun hamuru ve silgilerde yasaklanan maddeler olabiliyor. Uzun süreli temas sonrası zararlı maddeler deri tarafından emiliyor. Makas, kalemtıraş gibi öğrencilerin her gün kullandığı ürünlere özellikle dikkat edilmeli. Uzun süre nikel içeren aksesuvarlarla temas ciltte tahrişe neden olabiliyor. Çanta, beslenme çantası, kalem kutusu ve kaplıklar eğer sağlık standartlarına uygun değilse alerjik reaksiyonlar oluşturabiliyor.”

KOKULU ÜRÜNLERDEN UZAK DURUN

Kırtasiye malzemeleri satın alınırken dikkat edilmesi gerekenler şu şekilde:

Ürün üzerinde Türk Standartları Enstitüsü (TSE) işareti olmalı.

Mataralar, şişeler ve beslenme çantalarının plastik olmamasına dikkat edilmeli.

Kokulu ve boyalı ürünlerden kaçınılmalı.

Solvent bazlı kalemler kesinlikle satın alınmamalı.

Su bazlı veya alkol bazlı kalemler tercih edilmeli.

İçlerinde uçucu madde olan yapıştırıcılar kesinlikle satın alınmamalı.