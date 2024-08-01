Tuğrul Türkeş Cezaevi Ziyaretini Anlattı: Hepsinin Morali Yüksek, Hiçbirini Çökmüş Görmedim

AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi davası tutukluları Osman Kavala, Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerdem ile görüştü. Tuğrul Türkeş, görüşmelerde neler yaşandığını anlattı.

12punto'dan Müyesser Yıldız'a konuşan Türkeş, “Hepsinin moralleri yüksek, hiçbirisini çökmüş görmedim. Konularına hakimler ve gelişmeleri takip ediyorlar" dedi.

Türkeş, yargılama süreçlerini konuştuklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"3-5 benzemez adamı bir torbaya koyup bir grubun adamı diye tarif etmek mümkün değil. Osman Kavala başka bir adam, Tayfun Kahraman başka bir adam, Can Atalay başka bir adam. Bu durum bile bunların aynı çetenin elemanı gösterilmesinin yanlış olduğunu ortaya koyuyor. Hiçbirimiz aynı siyasi görüşe sahip değildik, en şeker tarafı bu. Farklı siyasi görüşteki insanların farklı şartlarda bir araya gelip, konuşması başlı başına önemli.”

Öncesinde çeşitli tartışmalara ve tepkilere yol açan ziyareti için, “İyi ki yaptım” diyen Türkeş, şöyle devam etti:

“Bu ziyaret hukuk arayışımın bir parçası değildi. Ekstradan çıktı. Esas amacım, ülkemizdeki yargılama süreçlerinin hukuk içinde yapılmasını sağlamak. Bu tartışılıyor, iyi bir şey. Konunun magazinleştirilmemesi için bundan sonra izlenimlerimi sadece ilgililere, merak edenlere anlatacağım.Onlara 1 saat nefes aldırabildiysem ne mutlu.”