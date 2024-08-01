MİT Devreye Girdi, Uçaklar Havalandı: Ankara'da Soğuk Savaş Sonrası En Büyük Takas

Rusya ile ABD başta olmak üzere 7 ülke arasında yapılan geniş kapsamlı esir takası anlaşmasında sona gelindi. İki ülke Ankara’da MİT koordinasyonuyla esir takası gerçekleştirildi.

Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich ile Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı bildirildi.

MİT'TEN AÇIKLAMA

Tarihi operasyonun her aşamasını yürüten MİT'ten yapılan açıklamada, "Dünya genelinde gerginliğin tırmandığı dönemde Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için katkı sunmaya devam etmektedir. Ülkeler arasındaki her türlü sorunda diyalog kanallarının sonuna kadar açık tutulması yönünde çağrılarını sürdüren Türkiye ve MİT Başkanlığı, tüm tarafların bir araya geldiği ortak platformlar kurma ve ara buluculuk faaliyetleri gerçekleştirme yönünde adımlar atmaktadır. MİT, istihbarat diplomasisi başta olmak üzere tüm istihbarat araçlarını kullanarak uluslararası alanda çatışmaların çözümüne katkı sağlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

MİT koordinasyonunda ABD, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya, Belarus'un cezaevlerinde bulunan 26 kişinin karşılıklı takası Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TAKASA KİMLER DAHİL OLACAK?

ABD ve Rusya’nın yanı sıra Almanya, Slovenya, Belarus’u içeren anlaşma çerçevesinde Rusya’da hapiste tutulan Wall Street Journal muhabiri Evan Gershkovich’in de aralarında bulunduğu 3 ABD vatandaşı ve Rus esirlerin bugün serbest bırakılacağı bildirildi.

Evan Gershkovich

ABD’li bir yetkili isim, Gershkovich’in yanı sıra ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan ve Rus-Amerikan radyo gazetecisi Alsu Kurmasheva'nın da Beyaz Saray tarafından kabul edilen anlaşma kapsamında serbest bırakılacağını belirtti.

ABD'li deniz piyadesi Paul Whelan

Anlaşma çerçevesinde 8’i Rus 24 kişinin serbest bırakılacağı bilgisi paylaşılırken, aralarında Kremlin muhalifi İngiltere ve Rusya çifte vatandaşı Vladimir Kara-Murza, Rus muhalif Ilya Yashin ve insan hakları savunucusu Oleg Orlov’un da bulunduğu kaydedildi.

Oleg Orlov

Rusya’da takasa dahil olması muhtemel isimler arasında, Rus muhalefet lideri Aleksey Navalni'nin eski bölge müdürleri Lilia Chanysheva ve Ksenia Fadeeva; Rusya'da vatana ihanetten hüküm giyen en genç kişi olan 19 yaşındaki çifte Rus-Alman vatandaşı Kevin Lik; sanatçı ve aktivist Daniil Krinari; ve sanatçı Alexandra Skochilenko. ABD deniz piyadesi olan Paul Whelan'ın da yer alıyor.

SOĞUK SAVAŞ SONRASI EN BÜYÜK TAKAS

İki ülke Soğuk Savaş döneminin ardından en büyük takası 2010 yılında 14 kişi ile gerçekleşmişti.

ABD'DEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

MİT’in yönettiği takas operasyonuyla ilgili olarak ABD Başkanı Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye teşekkür etti.

ABD Başkanı Joe Biden'dan Türkiye'ye teşekkür ederek "Müzakerelerde bizimle birlikte duran Türkiye'ye minnettarım" dedi.

AKP'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD ve Rusya arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda Ankara'da rehine takası gerçekleştirilmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye’nin yürüttüğü çok taraflı ve barış odaklı diplomasinin sonuçlar üretmeye devam ettiğini belirten Çelik, “Türkiye bölge ve dünya barışı için kilit ülke olma konumunu güçlendirmektedir. Cumhurbaşkanımızın çok boyutlu siyasi yaklaşımı, Türkiye’nin diplomatik sorun çözme kapasitesini dünyanın en güvenilir zemini haline getirmiştir. Bölge ve dünya barışının tehlikede olduğu bir dönemde Türkiye’nin rolü çok daha önemli hale gelmiştir. MİT Başkanlığımızın güçlü istihbarat diplomasisi sayesinde Ankara’da yedi ülkenin cezaevlerindeki 26 şahsın takası yapılmıştır. MİT Başkanlığımızın başarılı koordinasyonunda gerçekleşen bu sonuç, Türkiye’nin bir kere daha müzakere ve barış odaklı kapasitesini ortaya koymuştur” ifadelerini kullandı.