Köpeğine Şiddet Uyguladı, İfade Verip Serbest Kaldı!

Eskişehir’de köpeğine şiddet uyguladığı görüntülerin sosyal medyada yayıldığı şahıs gözaltına alındı. Çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılan şahsın köpeğinin başka birine sahiplendirilmesine karar verildi.

Köpeğine Şiddet Uyguladı, İfade Verip Serbest Kaldı!

Sokak hayvanlarının katledilmesini öngören yasa tasarısı AKP oylarıyla TBMM'de kabul edilirken, hayvana şiddet vakaları da artış gösterdi.

Son olarak Eskişehir’in Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde Y.K. (28) isimli şahıs, elinde taşıdığı köpeğini yere attı. Y.K.’nin köpeğine şiddet uyguladığı anlar sokaktaki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kayda alınarak sosyal medyada paylaşıldı.

Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri kimliği tespit edilen Y.K.’yi, savcılık talimatıyla gözaltına aldı. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

Hakimlik, Y.K.’nın köpeğinin başka kişiye sahiplendirilmesine karar verdi.

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Kaynak: DHA

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