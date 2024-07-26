'Kanlı Yasa'da Mesai Tam Gaz Devam Ederken... Kör ve Yaşlı Köpeğe İşkence Edip Serbest Kaldılar!

İzmir’in Buca İlçesi Gediz Mahallesi 694. Sokak’ta 19 Temmuz Cuma günü saat 03:30 sıralarında, bir gözü görme engelli yaşlı bir köpek Tahir K. ve oğlu Remzi K. tarafından sopalı saldırıya uğradı.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre; saldırganlar, başta kafasına olmak üzere köpeğe defalarca sert darbeler vurdu. Yıllardır köpeğin gıda, temizlik, aşı vb. bakımını yapan bakkal işletmecisi Duygu Görer ve mahalle sakinleri sesler üzerine olay yerine gitti, ağır yaralanan köpeği koruma altına aldı, veteriner kliniğine götürdü. Kafatası ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve iç kanama oluşan köpek hayati tehlikeyi atlattı ancak müşahede altında tutulmaya devam ediliyor.

SALDIRGANLAR SERBEST BIRAKILDI

Olay yerine gelen polis çevredeki güvenlik kameralarını inceledi, köpeği zalimce darp eden Tahir K. ve Remzi K’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen saldırganlar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SALDIRGANLARA KARŞI KORUMA TEDBİRİ İSTENDİ

Gönüllü olarak köpeğin ve köpeğin bakımını yapan bakkal Duygu Görer’in avukatlığını üstlenen Selda Sarandal, “Saldırganlar ve yakınları marketin olduğu bölgede nöbet tutarak güç gösterisi yapıyor. Şikayetçi olan Duygu hanımın tehdit altında olduğunu gözlemlediğimiz için koruma tedbiri ve uzaklaştırma kararı çıkarılmasını talep ettik” dedi.

"KATİLLER İÇERİ, KÖPEKLER DIŞARI"

Feci olay toplumda büyük tepki doğurdu. Mahalle sakinleriyle birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu olayın yaşandığı sokakta toplanarak protesto eylemi yaptı. Eyleme İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da katıldı. Basın açıklaması esnasında Güvenlik Şube Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ayrıca çevik kuvvet ekibi görevlendirildi. Yaşam hakkı savunucuları, “Barınak = Ölüm Kampı: Toplayamazsın, hapsedemezsin, öldüremezsin” yazılı pankart ve “Sokakta hayat istiyoruz” yazılı döviz taşıdı, “Katiller içeri, köpekler dışarı” sloganı attı.

FAİLLER CEZASIZ

Saldırganların görme engelli yaşlı köpeği vahşice öldürme girişiminde bulunduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi: Yıllardır kediler, köpekler ve sokaktaki diğer dostlarımız insanlar tarafından zehirleniyor, tecavüz ve işkence ediliyor, öldürülüyor. Failler ise ne tutuklanıyor ne de ceza alıyor.

"CEZASIZLIK POLİTİKASI ŞİDDETİ KÖRÜKLÜYOR"

Tam burada yaşanan şiddet ve öldürme girişimi diğer yaşanan olaylara benzer şekilde faillerin cezasız kalmasıyla sonuçlanmıştır. Bu şiddetin cezasız kalmasının nedenlerini ve faillerin kime güvendiklerini çok iyi biliyoruz. Yaşam savunucuları olarak sokaktaki hayvanlara, kadınlara, yaşlılara ve çocuklara yönelik şiddet olayların bitmesi için uzun zamandır çaba sarf etsek de iktidar bu konuda hiçbir adım atmamış, aksine cezasızlık politikasıyla insanları kutuplaştırmaya, şiddeti ve nefreti körüklemeye devam etmiştir.

"KANLI YASA TASARISI İPTAL EDİLMELİ"

Yaşam savunucuları olarak faillerin elini sallayarak ortalıkta dolaşmamasını, Buca’da ve tüm şehirlerde hayvanlara yönelik şiddetin ve şiddet atmosferinin son bulmasını ve faillerin cezalandırılmasını, komisyondan geçen kanlı yasanın iptal edilmesini talep ediyoruz. Bu mahallede ve İzmir’de yaşayan yaşam savunucuları; kendinizi yalnız hissetmeyin. Şimdi buradayız. Nasıl bugün burada bulunuyorsak, yarın da sizin yanındayız. Hayvanlara yönelik şiddet uygulayanların ensesinde olmaya devam edeceğiz. Dün komisyondan geçen tecrit ve kanlı yasa meclisten geçse bile tek bir canımızı dahi vermemek için mücadele edeceğiz. Hayvana, insana, yeryüzüne özgürlük.

29 TEMMUZ’A KADAR YASANIN GEÇMESİ TALİMATI VERİLDİ

İzmir Barosu Başkanı Sefa Yılmaz da söz alarak, “Köpeğe şiddet uygulayanlar, şiddet tehdidini hayvanı sahiplenen insana yönlendirmekten de geri durmadılar” dedi. Sokak köpeklerinin öldürülmesi hakkındaki 5199 Sayılı Yasa Tasarısının meclis komisyonundaki görüşmelerine giden baro yetkilisi avukat arkadaşlarımız tartaklandılar, sözlü ve fiziksel şiddete uğradılar. Bu yasanın 29 Temmuz’a kadar meclisten geçmesi için Cumhurbaşkanlığı tarafından talimat verildiğini biliyoruz” dedi.