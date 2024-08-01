Diyarbakır’da Ticari Araç Yol Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice küme evleri mevkiinde, Mehmet Tevfik Demir’in (42) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Demir hayatını kaybederken, yanındaki Zehra D. (9), Rotinda Asel A. (1), Narin D. (15), Zeynep A.(7), Fatma A., Mustafa D., ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Zehra D. ile Zeynep A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA