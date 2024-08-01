Diyarbakır’da Ticari Araç Yol Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Diyarbakır'da bir hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Aracın sürücüsü Mehmet Tevfik Demir hayatını kaybederken, yanındaki 5’i çocuk 7 kişi de yaralandı. Çocuklardan 2’sinin de hayati tehlikesi sürüyor.

Son Güncelleme:
Diyarbakır’da Ticari Araç Yol Kenarına Devrildi: 1 Ölü, 7 Yaralı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsal Uzunova Mahallesi Sivrice küme evleri mevkiinde, Mehmet Tevfik Demir’in (42) kontrolünü yitirdiği hafif ticari araç, yol kenarına devrildi. Kazada sürücü Demir hayatını kaybederken, yanındaki Zehra D. (9), Rotinda Asel A. (1), Narin D. (15), Zeynep A.(7), Fatma A., Mustafa D., ile ismi öğrenilemeyen bir çocuk yaralandı.

İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Zehra D. ile Zeynep A.’nın hayati tehlikesinin olduğu belirtilirken, sürücü Demir’in cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Sinop'ta Kaza: 8 Yaralı Sinop'ta Kaza: 8 Yaralı
Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana Ağustos'ta Çuvallara Para Kazanacak Burçlar! Şans Bu 3 Burçtan Yana
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Yeşilkaya İstifa Etti Habertürk TV'de İstifa!
Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor: Doğal Antibiyotik, Hazırlanışı Çok Kolay! Ayakları Yeniliyor, Nasır, Mantar, Egzamayı Anında Geçiriyor
ÇOK OKUNANLAR
Abdüllatif Şener'in Oğlu Bedirhan Şener, Anneannesini Öldürmüştü: Komşular O Anları Anlattı Türkiye'yi Sarsan Cinayette Detaylar Ortaya Çıktı
Anayasa Mahkemesi Can Atalay Hakkındaki Kararını Verdi 'Milletvekilliğinin Düşürülmesi Yok Hükmünde'
Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar Abdüllatif Şener'in Oğlu Hakkında Dikkat Çeken Karar
İsrail Açıkladı: Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü Hamas'ın Bir Lideri Daha Öldürüldü
Oğlu Anneannesini Öldürmüştü: Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama Abdüllatif Şener'den İlk Detaylı Açıklama