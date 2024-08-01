Sinop'ta Kaza: 8 Yaralı

Sinop'ta meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Sinop'ta Kaza: 8 Yaralı

Sinop Havalimanı kavşağında saat 12.30 sıralarında meydana gelen kazada, A.M.'nin kullandığı 57 ABT 126 plakalı otomobil, Sinop istikametinden havalimanı istikametine seyir halindeyken, havalimanı istikametinden Akliman yönüne dönüş yapan S.T. hakimiyetindeki 57 ABE 664 plaka otomobil ile çarpıştı.

Kazada 57 ABT 126 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Y.Ö. ve A.D. ile 57 ABE 664 plakalı aracın sürücüsü S.T., yolcular Ö.H.Ö, İ.Ö, Z.Ö., T.T. ve N.T yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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