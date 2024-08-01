Kreşte Skandal İddia! Çocuklar Yağmur Altında Bekletildi, Çarşafa Sarılarak Uyutuldu

Adıyaman’da, bir kreşte çocukların yağmur altında bekletildiği ve sarılı halde uyutulduğu ortaya çıktı. Aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kreşte Skandal İddia! Çocuklar Yağmur Altında Bekletildi, Çarşafa Sarılarak Uyutuldu

Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi’nde faaliyet gösteren Doktorum Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nde daha önceden çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir görevli, kreşte yaşanan durumlarla ilgili video ve kreş çalışanları arasında kurulan mesaj grubuna ait yazışmaların ekran görüntülerini çocukların ailelerine gönderdi. Görüntüleri izleyen aileler, Adıyaman Adliyesi Cumhuriyet Başsavcılığına kreş hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kreşte Skandal İddia! Çocuklar Yağmur Altında Bekletildi, Çarşafa Sarılarak Uyutuldu - Resim : 1

Kreş hakkında suç duyurusunun yapılmasının ardından Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kreş hakkında soruşturma başlatıldı. İddialara göre, ilgili kurum görevlilerinin denetim için kreşe geldikleri esnada bazı çocukların kreş görevlileri tarafından yağmurlu havada kreşin çatısına çıkarılıp denetime gelen görevlilerin kreşten ayrılana kadar yağmur altında bekletildiği iddia edildi. Aynı zamanda çok sayıda çocuğun bir odada çarşaflara sarılı şekilde yerde iç içe yatırıldığına ait görüntülerin ortaya çıkması da velilerin tepkilerine neden oldu.

Mesajlaşmalara ait fotoğraflar ve çocukların kıyafet değişimi esnasında çekilen bazı görüntüleri veliler tarafından Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edildi. Soruşturmanın ileriki zamanlarda Cumhuriyet Başsavcılığının yürüteceği incelemeler kapsamında netlik kazanacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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