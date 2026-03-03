Tuba'yı Boğup İntihar Süsü Veren Anneye İndirimsiz Müebbet

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, 8 Nisan 2025'te Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), yaşadığı psikolojik sorunlar nedeniyle 2022'de eşinden boşandı. Şehit yakını kontenjanından Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'na atanan Tuba Günaydın, görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra, annesi Sultan Günaydın (61) ile birlikte yaşamaya başladı.

BOYNUNDAKİ KIRIKLAR TESPİT EDİLİNCE CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Olay gecesi Sultan Günaydın, komşularına feryat ederek kızının banyoda bilekleri kesilmiş halde hareketsiz yattığını bildirdi. İlk incelemede intihar şüphesi üzerine durulan olayda, otopsi raporunda boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince cinayet ortaya çıktı.

'PİŞMANIM, KEŞKE OLMASAYDI'

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilen anne Sultan Günaydın hakkında Samsun 1.Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yaşlı kadın bugün görülen davanın son duruşmasına tutuklu bulunduğu Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Sultan Günaydın'ın Avukatı Kaan Berk Aydın, "Maktül müvekkilimi ölüm tehditlerinde bulunmuş, müvekkilim balkonda yatmak zorunda kalmış. Kış ayında bile balkonda kalmış. Müvekkilim kendisine yönelik saldırıdan korkarak olayı gerçekleştirmiş. Müvekkilim hakkında meşrumüdafa uygulanmasını talep ediyorum" dedi.

Sultan Günaydın son savunmasında, "Böyle bir olaya sebebiyet verdiğim için özür diliyorum. Pişmanım. Keşke olmasaydı. Her şeyden özür diliyorum" diye konuştu.

İNDİRİMSİZ MÜEBBET

Mahkeme heyeti Sultan Günaydın’ı kızı öldürmek suçundan hiçbir indirim uygulamadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırarak tutukluluk hakinin devamına karar verdi.

Kaynak: İHA